На Закарпатье задержали нелегальных мигрантов, - ФОТО

Сообщается, что пограничники проводили операцию "Мигрант" в целью профилактических мер. В результате проведенного мероприятия в одном из частных домов Береговского района пограничники обнаружили четырех мужчин азиатской внешности без документов. Задержанные сообщили, что в дальнейшем они готовились пересечь границу Украины в одну из европейских стран. Возраст всех вьетнамцев составляет от 19 до 33 лет.

На данный момент иностранцы находятся в Мукачевском отделении полиции. Пограничники готовят уведомление для вьетнамского консульства.

Как сообщалось, ранее украинские пограничники объяснили порядок въезда россиян в Украину с 2018 года.