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Новости
Украина
11 ноября 17, 13:50
На Закарпатье задержали нелегальных мигрантов, - ФОТО
граница
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На Закарпатской границе украинские пограничники задержали четверых вьетнамских граждан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что пограничники проводили операцию "Мигрант" в целью профилактических мер. В результате проведенного мероприятия в одном из частных домов Береговского района пограничники обнаружили четырех мужчин азиатской внешности без документов. Задержанные сообщили, что в дальнейшем они готовились пересечь границу Украины в одну из европейских стран. Возраст всех вьетнамцев составляет от 19 до 33 лет.

На данный момент иностранцы находятся в Мукачевском отделении полиции. Пограничники готовят уведомление для вьетнамского консульства.

Как сообщалось, ранее украинские пограничники объяснили порядок въезда россиян в Украину с 2018 года.
URA-Inform
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