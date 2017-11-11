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Новости
Украина
11 ноября 17, 13:54
На Западной Украине оформляли двойное гражданство
двойное гражданство
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Спецслужба установила, что данной схемой воспользовались более тысячи украинцев.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в двух областях на западе страны деятельность нелегальных центров, которые противоправно оформляли украинцам гражданство других стран. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что дельцы обеспечивали "клиентам" оформление поддельного пакета документов, дающих право претендовать на получение паспорта гражданина ряда стран Евросоюза. Злоумышленники предоставляли заказчикам полный "пакет услуг", в том числе подбирали двойников со знанием иностранного языка для посещения заграничных дипломатических учреждений", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, данной схемой воспользовались более тысячи украинских граждан, а стоимость комплекта поддельных документов составляла до 8 тысяч евро.

В ходе обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников оперативники изъяли почти 100 пакетов документов для оформления иностранного гражданства. В частности, были обнаружены фальшивые печати органов власти СССР и Украины, паспорта граждан других стран, незаполненные бланки свидетельств о браке и заключения брака.

По данному факту возбуждены уголовные производства по статье о подделке документов и печатей (ст. 358 УК Украины). Ведется следствие.

Как сообщалось, ранее сотрудники СБУ задержали бывшего боевика ДНР, который приехал на Донбасс, чтобы шпионить за ВСУ для спецслужб России.
Korrespondent
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