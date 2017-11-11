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Украина
11 ноября 17, 13:55
В Киеве начали проверять маршрутки
маршрутка
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По результатам проверки один столичный маршрут уже закрыли

В КГГА сообщили, что в Киеве начались внеплановые проверки перевозчиков, которые выходят на городские маршруты. Так, Государственной службой Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") создана комиссия по техническим расследованиям обстоятельств и причин ДТП.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен предложил Раде изменить правила дорожного движения: увеличить штрафы и наказания, снизить скорость передвижения в населенных пунктах до 50 км/ч

В ведомстве сообщили, что в случае выявления нарушений соблюдения лицензионных условий будет проведена комплексная проверка хозяйственной деятельности перевозчика и в дальнейшем рассмотрен вопрос аннулирования лицензии на право осуществления пассажирских перевозок.

Так, за два дня было проверено маршрутные такси по маршрутам № 464, 459, 474, 497-К, 450, 437, 408, 201, 200-К, 198 и 194.

В маршрутном такси по маршруту № 201 техническое задание не соответствовало заявленному в конкурсе, а в маршруте № 459 количество транспортных средств не отвечало договору. Такие нарушения являются основаниями для расторжения договоров с этими перевозчиками.

Во время рейда поймали нелегального перевозчика на маршруте № 501, который, по данным КГГА, приказом Департамента транспортной инфраструктуры, уже закрыт. В результате были наложены штрафные санкции на водителя.

Внеплановые проверки перевозчиков будут продолжаться в течение следующих двух недель.
Delo
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