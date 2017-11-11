В Желтых Водах полицейских обстреляли из гранатомета

В городе Желтые Воды Днепропетровской области автомобиль, в котором находились двое полицейских, обстреляли предположительно из гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

"Двое полицейских, 1979 и 1980 годов рождения, садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Транспортное средство сгорело наполовину", – говорится в сообщении полиции.

Предварительной причиной взрыва назвали выстрел из РПГ-18 (ручного противотанкового гранатомета – ред.). С места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя (ст. 348 УК Украины).

Как сообщалось, ранее в городе Волчанск Харьковской области неизвестные уничтожили из гранатомета внедорожник Toyota FJ Cruiser.