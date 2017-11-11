Защитить от Плотницкого: "министр ЛНР» обратился к Путин

Сороковенко рассказывает, что в 2016 году Игорь Плотницкий заставил его сдать весь этот арсенал, который хранился у «министра». После это оружие было подброшено заклятым врагам Плотницкого — Цыпкалову и Киселеву. Им предъявили обвинения в попытке государственного переворота.

«Но самое смешное в этом то, что „министр“ обращается к президенту России и к российским правоохранителям. легенда про „их там нет“ рушится на глазах. Когда над „министрами“ навис карающий меч Венедиктовича, им уже не до конспирации», — заявил Казанский.