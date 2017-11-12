В Украине уже новый Верховный суд

"Мы открываем новую страницу в истории правосудия в нашей стране", — сказал Порошенко в ходе церемонии присяги судей Верховного суда Украины в субботу в Киеве.

Президент подчеркнул, что благодаря изменениям профильного законодательства в Украине внедряются "европейские стандарты судопроизводства".

По его словам, благодаря принятому закону об изменениях в ряд процессуальных кодексов устанавливаются другие правила судебного процесса — "эффективного, быстрого и удобного для всех его участников".

Глава Украины также подчеркнул, что осовременивание административного судопроизводства упростит защиту граждан в отношениях с государством.

"В судебной системе меняются правила, меняются люди. И я хочу поздравить в вашем лице еще раз членов нового Верховного суда — кардинально обновленного по сравнению с предыдущим", — сказал Порошенко.

Напомним, 30 сентября 2016 года вступили в силу изменения к Конституции Украины в части правосудия и закона "О судоустройстве и статусе судей", в связи с чем в стране стартовала судебная реформа. Верховный суд стал высшей судебной инстанцией Украины, его состав должен быть сформирован из судей, выбранных по итогам открытого конкурса.

Для участия в конкурсе на должности судей ВСУ подали документы 846 кандидатов. 29 сентября 2017 Высший совет правосудия объявила фамилии 111 кандидатов на назначение судьями в Верховный Суд.

Кандидат на должность судьи ВСУ Сергей Слинько подал заявление на имя Петра Порошенко с просьбой отсрочить свое назначение, чтобы избежать каких-либо сомнений относительно его кандидатуры. Слинько инициировал проверку законности его действий как судьи в уголовном деле, имеющем общественный резонанс, об освобождении из-под стражи Алексея Пукача в 2003 году.