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Украина
13 ноября 17, 10:19
В Киеве останавливали движение скоростных трамваев
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На Лепсе загорелся скоростной трамвай.

В Киеве утром в понедельник, 13 ноября, останавливали движение скоростных трамваев. Об этом сообщают пользователи в группе Мой Отрадный на странице в Facebook.

Движение останавливали из-за возгорания одного из трамваев на остановке Бульвар Вацлава Гавела (бывший бульвар Ивана Лепсе).

"На Лепсе загорелся скоростной трамвай, в направлении Борщаговки", – сообщили пользователи. Информации о пострадавших нет, движение трамваев возобновили.

Недавно в Киеве сошел с рельсов трамвай, частично перекрыв дорогу.
Korrespondent
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