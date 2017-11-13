В Киеве останавливали движение скоростных трамваев

В Киеве утром в понедельник, 13 ноября, останавливали движение скоростных трамваев. Об этом сообщают пользователи в группе Мой Отрадный на странице в Facebook.

Движение останавливали из-за возгорания одного из трамваев на остановке Бульвар Вацлава Гавела (бывший бульвар Ивана Лепсе).

"На Лепсе загорелся скоростной трамвай, в направлении Борщаговки", – сообщили пользователи. Информации о пострадавших нет, движение трамваев возобновили.

Недавно в Киеве сошел с рельсов трамвай, частично перекрыв дорогу.