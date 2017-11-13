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Новости
Украина
13 ноября 17, 11:16
Число обстрелов на Донбассе выросло вдвое (ВИДЕО)
АТО
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Потерь среди украинских бойцов нет.
Потерь среди украинских бойцов нет.

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе увеличили количество обстрелов почти в два раза – до 33. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook утром в понедельник, 13 ноября.

"Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин в результате боевых действий не пострадал", – говорится в утреннем сводке.

По данным штаба, более десятка фактов использования сепаратистами оружия характеризуются применением минометов различных калибров.

"Так, с наступлением темноты, враг активизировался на Светлодарской дуге. Из 120 и 82мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП были обстреляны защитники Луганского", – отметили в штабе.

На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксированы неподалеку Авдеевки, Марьинки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 82мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Валуйська.

В свою очередь в самопровозглашенной ЛНР обвинили украинских военных в 10 нарушениях перемирия в сутки.

Напомним, за предыдущие сутки в результате обстрелов на Донбассе ранения получил один украинский военный.


Korrespondent
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