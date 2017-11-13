Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.90
USD
26.52
RUB
0.45
EUR
30.85
USD
26.50
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 ноября 17, 11:27
Под Одессой расстреляли двух мужчин
скорая
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Один погиб на месте, второй в реанимации.
Один погиб на месте, второй в реанимации.

В Белгороде-Днестровском Одесской области неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома, расстреляв двух мужчин, сидевших на скамейке. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 ноября, сообщает местное издание Думская.

"Один был убит на месте – пуля попала в голову. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации", – отмечает СМИ.

По предварительной информации, преступник стрелял картечью из гладкоствольного оружия. Личность стрелка установлена и позже он был задержан.

Издание добавляет, что за выходные 11-12 ноября в Одесской области это уже четвертое умышленно убийство.

Напомним, 11 ноября в Одессе произошла перестрелка между пьяными полицейскими – пострадал один человек.
Korrespondent
Ещё по теме:
Вспышка гепатита под Одессой: госпитализированы 19 человек
В Китае возле детсада прогремел взрыв: есть жертвы (ВИДЕО)
Что мешает построить в Украине завод по переработке мусора
Реформа образования: К чему готовиться ученикам и родителям?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Встреча Волкера и Суркова - чего ждать Украине
noimageЧисло обстрелов на Донбассе выросло вдвое (ВИДЕО)
noimageВ Киеве останавливали движение скоростных трамваев
noimageВ Украине уже новый Верховный суд
noimageПлотницкий сделал заявление по возвращению в состав Украины
Лента новостей