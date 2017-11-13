Под Одессой расстреляли двух мужчин

В Белгороде-Днестровском Одесской области неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома, расстреляв двух мужчин, сидевших на скамейке. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 ноября, сообщает местное издание Думская.

"Один был убит на месте – пуля попала в голову. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации", – отмечает СМИ.





По предварительной информации, преступник стрелял картечью из гладкоствольного оружия. Личность стрелка установлена и позже он был задержан.





Издание добавляет, что за выходные 11-12 ноября в Одесской области это уже четвертое умышленно убийство.





Напомним, 11 ноября в Одессе произошла перестрелка между пьяными полицейскими – пострадал один человек.



