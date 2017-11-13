Встреча Волкера и Суркова - чего ждать Украине

Вот уже четыре месяца как Курт Волкер в качестве спецпредставителя Госдепа пытается сдвинуть процесс урегулирования ситуации на Донбассе с мертвой точки. Его назначили 7 июля, и для Киева это была маленькая дипломатическая победа, поскольку никогда еще в истории украинско-американских отношений в Госдепе не было дипломата, который бы отвечал исключительно за отношения с Украиной. Волкер, ставленник адвоката Украины на Капитолийском холме сенатора Джона Маккейна, вступил в должность на третий год войны России против Украины. От него в США очень ждут результата, ведь помощнику госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд при Бараке Обаме в свое время на русских надавить не удалось. И свои позиции Волкер наверняка будет координировать с уже вступившим в должность преемником Нуланд, жестким критиком Кремля Уэссом Митчеллом, который приедет в Украину 14-16 ноября.

Сейчас, судя по заявлениям Волкера, США пытаются прощупать почву возможных уступок России по миротворцам. Американские СМИ пишут, что на днях Вашингтон может предложить Москве план по размещению 20-тысячной миссии "голубых касок" на Донбассе. Интересно, что эта информация появилась за пару дней до третьей встречи Волкера и Суркова в Белграде 13 ноября. И, по словам Волкера, до президентских выборов в России в марте 2018-го есть небольшое окно возможностей согласовать компромиссную для Москвы и Киева резолюцию по миротворцам, чтобы до конца года зарегистрировать ее в ООН.

Как усилились позиции Украины при Волкере

Объективности ради, с момента назначения 7 июля первого в истории спецпредставителя Госдепа по украинскому вопросу, подвижек в урегулировании войны на Донбассе практически нет. За почти полгода работы Волкер побывал в Украине пять раз, летом он ездил на Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть то, к чему привели рассказы России о "братском украинском народе". Удалось также наладить переговорный трек с российской стороной – помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Впервые они встретились в Минске, второй раз в Белграде, так сказать на нейтральной территории, ведь Суркову, будучи под западными санкциями, въезд в Европу запрещен.

В отличие от Виктории Нуланд, которая время от времени пыталась сдвинуть Минские договоренности с мертвой точки за счет уступок Украины, Курт Волкер полностью разделяет позицию Украины. Он неоднократно заявлял, что притесняют права русскоязычного населения лишь на оккупированной Россией территории Донбасса, что Россия должна вывести своих наемников и технику и отдать Украине контроль над границей. Несложно оценить, что за неполные полгода своей работы интервью и комментариев Курт Волкер дал больше, чем Виктория Нуланд за все два года в должности. Но, как и при Администрации Обамы, все упирается в нежелание России выполнять Минск, Москва продолжает рассматривать Украину как сферу своего влияния.

Правда, неоспоримым фактом является и то, что за время после назначения Волкера позиции Украины на Капитолийском холме значительно усилились. Администрация Трампа, в отличие от своих предшественников, хотя бы официально перестала блокировать идею предоставления Украине летального оборонного вооружения. Неделю назад ABC News со ссылкой на трех представителей Госдепа сообщил, что вскоре Дональду Трампу могут предоставить план вооружения Украины, которым Киеву предлагается грант в размере $47 млн на закупку у США летального оружия. "Советнику (Трампа – Авт.) по нацбезопасности Макмастеру представили три варианта вооружения Украины, изложенных в межведомственной записке, которую направили в Совет нацбезопасности. Госдеп и Минфин выступают за финансирование пакета вооружений на $47 млн", – говорится в статье ABC News.

Несколько дней спустя аналогичная информация появилась и в издании Business Insider. В статье отмечается, что грант на $47 млн может быть использован на закупку "Джавелинов" и других видов оружия, о которых Украина так давно просит. Но в то же время авторы статьи подчеркивают, что получение Киевом летального оружия может в лучшем случае быть контрпродуктивным, а в худшем привести к эскалации конфликта. Издание приводит слова командующего сухопутными военными силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Годжеса, который говорит, что предоставление Украине "Джавелинов" может увеличить количество погибших украинцев на поле боя и спровоцировать еще большую военную агрессию со стороны России.

Обо всех этих рисках мы слышим уже не первый год. Именно негативная реакция России на предоставление Украине летального оружия в большей степени, а также неготовность Киева должным образом использовать высокоточное оружие в меньшей, сдерживали Администрацию Обамы от такого шага. Но нельзя также не учитывать и тот факт, что со сменой Администрации в США голос Конгресса стал сильнее. Летом с его подачи был принят новый санкционный закон против России, которым, кстати, Конгресс ограничил право президента единолично отменять или ослаблять антироссийские санкции. Сейчас конгрессмены призывают не медлить с принятием оборонного бюджета США, в котором предусмотрено $350 млн и для Украины. Хотя еще в сентябре одобренный Сенатом проект "Закона про бюджет США на нужды национальной обороны на 2018 год" предусматривал $500 млн оборонной помощи Украине.

За два месяца работы представители Сената и Палаты представителей внесли в проект оборонного бюджета некоторые коррективы. Теперь документом предлагается выделить Украине $350 млн, половина из которых будет заморожена, пока Киев не проведет необходимые в секторе безопасности и обороны реформы. Как заявили в Комитете Палаты представителей Конгресса США, часть этих денег может пойти как раз на закупку Киевом летального оборонительного оружия. В соответствующем заявлении на сайте Комитета не уточняется сумма, которую на это планируют выделить, но раньше обсуждалась цифра в $50 млн. Приблизительно такая же сумма фигурирует и в статьях ABC News и Business Insider.

"Волкер прощупывает почву"

В пятницу The Wall Street Journal в своей статье написала о готовности СШАпредоставить Украине летальное оружие: якобы Администрации Трампа уже одобрила этот шаг, хотя решение о дате начала поставок еще не приняла. По данным издания, Вашингтон хочет использовать это в качестве рычага давления на Москву в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Интересно, что пишет об этом The Wall Street Journal в контексте возможного размещения на Донбассе миротворцев ООН. Со ссылкой на свои дипломатические источники издание сообщило, что в ближайшие дни США предложат России план по размещению 20-тысячной миротворческой миссии на Донбассе. "Власти США собираются протестировать желание Москвы положить конец конфликту в Украине, предложив России одобрить размещение 20 тыс миротворцев на Востоке. США собирается поднять этот вопрос перед властями России в ближайшие дни", – говорится в статье.

И все это накануне третьей с момента назначения Волкера встречи с Сурковым в Белграде 13 ноября. То есть, американские СМИ не исключают (ранее в беседах с сайтом "Сегодня" об этом говорили и украинские эксперты), что летальное оружие может стать некой разменной монетой: США могут отказаться от идеи вооружить Украину, если Россия пойдет на уступки по размещению миротворцев на Донбассе. Здесь Курт Волкер полностью разделяет позицию Украины: "голубые каски" должны получить доступ ко всей оккупированной Россией территории Донбасса включая границу, их мандат должен быть достаточно широким, а в составе миссии не должно быть русских. Позицию Москвы мы услышали из уст Владимира Путина на Валдайском клубе: сначала амнистия боевиков, а потом уже обсуждение мандата миротворческой миссии.

По словам экспертов, интересно еще и то, как это комментировал сам Волкер во время недавнего брифинга в Госдепе. Спецпредставитель порекомендовал Украине не регистрировать в ООН конкурирующую российской резолюцию по миротворцам. Хотя все прекрасно понимают, что Кремль предлагает гибридный вариант миссии "голубых касок", удобный России. А еще раньше после второй встречи с Сурковым Волкер не исключил, что до конца года в Совбезе ООН может появиться общая резолюция по миротворцам, которая наверняка, по его мнению, учитывала бы интересы, как России, так и Украины.

Аналитик Института мировой политики Николай Белесков называет оптимизм Волкера несколько странным, а его заявления – противоречащими друг другу. "Еще в июльской статье The Wall Street Journal о предоставлении Украине летального оружия был очень интересный тезис: Волкер считает, что существует небольшое окно возможностей для компромисса, которое объясняется выборами в РФ. Выходит летом Волкер считал, что окно будет открыто не очень долго, а сейчас он ожидает, что до конца года в ООН будет зарегистрирована резолюция по миротворцам, которую должны поддержать и РФ, и Украина. И тут противоречие, ведь судя по его выступлению в Госдепе 3 ноября, он считает, что прогресс есть, Россия выступила с идей по миротворцам и, возможно, это придает ему определенного оптимизма. Но если посмотреть на новости в российских СМИ, которые анонсировали третью встречу Волкера и Суркова, по сути, россияне и дальше надеются, что американцы будут давить на Украину, и именно украинская сторона должна идти на уступки по миротворцам", – сказал Николай Белесков.

В тоже время эксперты призывают не искать здесь "зраду" и отмечают, что Волкер полностью разделяет видение Украины о миссии и целях размещения "голубых касок" на Донбассе. И это большой плюс для Киева. Но России это не выгодно, как ни крути. Если Кремль согласится предоставить миротворцам доступ ко всей территории Донбасса, включая границу, а в составе миссии не будет россиян, то очень скоро Москва потеряет контроль над квази-формированиями "ДНР"/"ЛНР", что не входит в стратегические цели Кремля, особенно накануне президентских выборов в России. К тому же, замглавы международного комитета Госдумы РФ Алексей Чепа уже заявил, что Москва не поддержит предложение Штатов по миротворцам, если они получат доступ к границе.

По словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности Михаила Пашкова, возможно, такими своими заявлениями Волкер прощупывает почву и пытается понять, в чем по миротворцам Россия готова пойти на уступки. Ведь Нормандский формат забуксовал из-за продолжающегося процесса формирования коалиции и будущего правительства в Германии, которая временно взяла паузу. "Поэтому для Волкера в этой ситуации важно понять люфт уступок российской стороны и попытаться выйти на компромисс по миротворческой миссии и ее мандату. Думаю, рубежным пунктом станут президентские выборы в России. Но то, что Россия вряд ли кардинально отступит от своей позиции, очевидно. Вопрос будет стоять о красных линиях и возможном компромиссе. Поэтому именно сейчас Волкер не проталкивает какой-то один вариант резолюции, а пытается посмотреть, где и насколько возможен люфт уступок со стороны России. Аналогично зондирует позицию США и Сурков", – пишет в своем блоге для сайта "Сегодня" "Волкер-Сурков – зондирование взаимных уступок" Михаил Пашков.

Сейчас перед спецпредставителем Госдепа стоит непростая задача: найти приемлемые для Украины по миротворцам моменты, на которые бы также могла согласиться и Россия, особенно накануне президентских выборов. Ведь, если отталкиваться от заявлений Волкера, для этого существует небольшое окно возможностей, которое после выборов может закрыться. Есть и обратная сторона медали, о которой сказал бывший президент Европарламента Пэт Кокс. По его словам, даже если Россия согласится на определенные компромиссы по миротворцам, мандат миссии нужно выписать таким образом, чтобы не попасть в ловушку и не заморозить войну на Донбассе своими же руками.

Источник: facenews.ua

