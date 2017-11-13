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Новости
Украина
13 ноября 17, 17:25
В Украине потеплеет до +18 градусов
осень
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В стране температура воздуха будет колебаться от +12°C до +18°C.

В ряде городов Украины во вторник, 14 ноября, температура воздуха может достигать +18°C. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, а также в Крыму температура воздуха будет колебаться от +12°C до +18°C.

Также тепло будет в Черкасской области, Полтавской, в Днепре, Кропивницком, Харькове, Луганске, Донецке – от +10°C до +15°C.

На западе и севере будет холоднее. Температура поднимется до 2-7 градусов тепла.

Во вторник дожди ожидаются на западе, севере и востоке страны. При снижении температуры воздуха до нуля возможен мокрый снег.

В Киеве 14 ноября будет сыро, ожидается небольшой дождь. Температура – от 4 до 5 градусов тепла. Есть вероятность мокрого снега вечером.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что 2017 год войдет в число самых жарких лет за всю историю.
Korrespondent
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