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Новости
Украина
13 ноября 17, 17:35
Полиция предотвратила теракт в Киеве
взрывчатка
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В багажнике авто, оказался спортивной рюкзак в котором находилось около 6 кг взрывчатки типа пластид и 15 детонаторов подготовленных к немедленному использованию.
В воскресенье 12 ноября 17.00 на парковке ТЦ «Аркадия» по Днепровской Набережной, 33 в Дарницком районе Киева сотрудники полиции обратили внимание на подозрительных лиц сидящих в авто «Фольксваген Пассат» з номерами Закарпатской области и решили его проверить.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщает "112 Украина".

"Одна из версий - это подготовка террористического акта. Взрывчатка, к счастью, не была заложена, и пока у нас нет сведений, где и когда они собирались это сделать. Но, с другой стороны, у них не было каких-то принадлежностей для рыболовства или других средств, поэтому мы все-таки подозреваем, что эта взрывчатка планировалась для совершения уголовного преступления", - заявил он.

По словам начальника киевской полиции, ныне процессуальные руководители прокуратуры изучают уголовное дело и возможность переквалификации преступления – на подготовку совершения теракта.

Также Крищенко подтвердил, задержанные молодые люди 1990-го и 1991-го годов рождения приехали в столицу из Закарпатья.

"Пока что они дают разрозненные показания, которые даже выглядят неправдоподобно, с ними работают следователи", - добавил он.

Отдельно правоохранитель напомнил, что во время взрыва возле здания телеканала "Эспресо" 25 октября мощность взрыва составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

"Здесь - 6,5 кг взрывчатки, это значительно мощнее, поэтому все могут сами понять, какие могли бы быть последствия", - резюмировал Крищенко.

Как сообщалось ранее, спецназовцы задержали автомобиль с взрывчаткой на парковке торгового центра "Аркадия" на Осокорках в Дарницком районе. Сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Passat, в котором находились двое человек, и решили его проверить. В багажнике правоохранители обнаружили пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. Взрывчатка была готова к использованию. 
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