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Новости
Украина
14 ноября 17, 10:26
Йоханнес Хан посетит Украину 15 ноября
Йоханнес Хан
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Предполагается, что еврокомиссар по вопросам региональной политики проведет встречи с высшим руководством Украинского государства

Еврокомиссар по вопросам региональной политики Йоханнес Хан осуществит в среду, 15 ноября, визит в Украину, в рамках которого намерен обсудить процессы имплементации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС и зоны свободной торговли, сообщает представительство Европейского Союза в Киеве.

"Цель визита — обсудить вопросы имплементации Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, прогресс в борьбе с коррупцией и поддержку независимых СМИ и общественного вещания", — говорится в сообщении Представительства ЕС, обнародованном во вторник утром.

Предполагается, что Й.Хан проведет встречи с высшим руководством Украинского государства.

Как сообщалось, 14-16 ноября посетит Украину помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. В рамках визита запланированы встречи У.Митчелл с украинскими высокопоставленными лицами, целью которых является "подтвердить обязательства США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины и призвать их к продолжению проведения ключевых реформ". Помощник госсекретаря США также намерен встретиться с представителями деловых кругов и гражданского общества Украины.
Delo
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