Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.87
USD
26.49
RUB
0.45
EUR
31.11
USD
26.49
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 ноября 17, 15:25
На Одесчине мужчине выстрелили в голову пять раз
стрельба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Килийском районе на Одесчине мужчина выстрелил знакомому в голову.

Так, мужчина стрелял в другого мужчину из устройства для стрельбы резиновыми пулями. Такие данные распространили в пресс-службе ГУНП региона.

Как стало известно – данный инцидент имел место в селе Старые Трояны Одесской области - во время ссоры, что вскоре превратилась в драку. 38-летний мужчина пять раз выстрелил из пистолета в голову знакомому. Благодаря помощи врачей пострадавший остался жив.

Местонахождение стрелка быстро установили. Ему сообщили про подозрение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 15, и ч.1 статьи 115 (покушение на убийство) УК страны.

Как сообщалось, под Киевом охотник по ошибке застрелил свого кума.
URA-Inform
Ещё по теме:
Стрельба в Днепре, есть пострадавший
В США полицейские застрелили студента (ВИДЕО)
Драка под судом в Черноморске: 20 пострадавших (ФОТО)
Добытчики янтаря взяли в заложники полицейского
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине пошел процесс разгосударствления банков
noimageЙоханнес Хан посетит Украину 15 ноября
noimageПолиция предотвратила теракт в Киеве
noimageВ Украине потеплеет до +18 градусов
noimageВ "ДНР" готовятся к большой войне
Лента новостей