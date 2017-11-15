В Украине пошел процесс приватизации банков

Соответствующие сведения глава украинского правительства опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Гройсман отметил, что Украина с сегодняшнего дня начинает процесс разгосударствления банков и привлечения инвесторов в наш банковский сектор. "Движемся совместно далее. Уверен, что вскоре мы вместе сможем подвести итоги наших совместных достижений", - подчернул глава Кабмина.

Кстати, украинский премьер сегодня проводит встречу с главой Всемирного банка Джимом Йонг Кимом.

Напомним, как сообщалось украинский Кабмин уже наработал схему внедрения земельной реформы. В Украине уже выявили модель, которая может быть внедрена. Но сейчас также важно вести диалог с украинским обществом – чтоб любой владелец земли понимал, что это делается в его интересах – подчеркнул Гройсман.