Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.87
USD
26.49
RUB
0.45
EUR
31.11
USD
26.49
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 ноября 17, 15:27
В Украине пошел процесс разгосударствления банков
Гройсман
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поведал о том, что в нашей стране наконец-то начался процесс разгосударствления банков.

Соответствующие сведения глава украинского правительства опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Гройсман отметил, что Украина с сегодняшнего дня начинает процесс разгосударствления банков и привлечения инвесторов в наш банковский сектор. "Движемся совместно далее. Уверен, что вскоре мы вместе сможем подвести итоги наших совместных достижений", - подчернул глава Кабмина.

Кстати, украинский премьер сегодня проводит встречу с главой Всемирного банка Джимом Йонг Кимом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский Кабмин уже наработал схему внедрения земельной реформы. В Украине уже выявили модель, которая может быть внедрена. Но сейчас также важно вести диалог с украинским обществом – чтоб любой владелец земли понимал, что это делается в его интересах – подчеркнул Гройсман.
URA-Inform
Ещё по теме:
В Лондоне задержали 12 подозреваемых в теракте
Time назвал самых влиятельных людей в интернете
Задержаны угонщики авто замглавы Нацполиции (ФОТО)
Первая кровь на референдуме в Каталонии (ФОТО, ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Одесчине мужчине выстрелили в голову пять раз
noimageЙоханнес Хан посетит Украину 15 ноября
noimageПолиция предотвратила теракт в Киеве
noimageВ Украине потеплеет до +18 градусов
noimageВ "ДНР" готовятся к большой войне
Лента новостей