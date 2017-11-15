Чиновнику МВД сообщили подозрение в совершении ДТП

Виновнику ДТП в Киеве, в результате которого погиб человек, сообщено о подозрении. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в столичной прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что водитель Мазды, который является чиновником Министерства внутренних дел и в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Прокуратурой подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на улице Стеценко лобовое столкновение совершили автомобили Mitsubishi и Mazda.