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Украина
14 ноября 17, 18:27
Чиновнику МВД сообщили подозрение в совершении ДТП
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Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Виновнику ДТП в Киеве, в результате которого погиб человек, сообщено о подозрении. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в столичной прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что водитель Мазды, который является чиновником Министерства внутренних дел и в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Прокуратурой подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на улице Стеценко лобовое столкновение совершили автомобили Mitsubishi и Mazda.
Korrespondent
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