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Новости
Украина
14 ноября 17, 18:52
Пострадавшие на Майдане стали участниками боевых действий
Майдан
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Верховная Рада внесла изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", который предоставляет статус участников боевых действий пострадавшим во время Революции Достоинства.

Согласно данным на сайте правительства, за соответствующие поправки проголосовал 241 народный депутат.

Закон предоставляет право на получение статуса участника боевых действий лицам, получившим телесные повреждения любой тяжести, которые не привели к инвалидности, во время участия в Революции достоинства.

Соответствующая норма не распространяется на работников милиции, военнослужащих внутренних войск и других силовиков.

Также определен статус инвалида войны для граждан, ставших инвалидами вследствие ранений или других проблем со здоровьем. Так, законом предоставляются льготы.

Финансовые расчеты возможно будет определить после подсчета количества людей, имеющих право на получение льгот.

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Как сообщалось ранее, украинская сторона СЦКК высказала свое осуждение бездействию СЦКК России. Известно, что террористы препятствуют работе наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ - на Донбассе. 
URA-Inform
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