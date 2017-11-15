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Новости
Украина
14 ноября 17, 20:54
Какие праздничные и выходные дни хотят сократить в Украине?
рождество
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Новый календарь праздников в Украине: два рождества, но без женского дня

8 марта и 2 мая могут стать рабочими, а переносов выходных не будет.

Украинцам могут добавить еще один выходной — на католическое Рождество, которое отмечают 25 декабря. Как сообщил спикер Рады Андрей Парубий, календарь праздничных дней в Украине и правила переноса нерабочих дней могут серьезно измениться — Кабмин готовит законопроект о праздниках и памятных датах.

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Новшества

Вполне вероят­но, что католическое Рождество станет нерабочим днем уже в этом году, говорит Парубий. Он пообещал, что если к четвергу наберется поддержка большинства парламентариев, то закон проголосуют.

Глава комитета по культуре Николай Княжицкий уверен: депутаты примут законопроект.

"В Украине много римокатоликов и протестантов (около 6% населения — Авт.), которые просят сделать 25 декабря выходным. Мы имеем поддержку зала", — сказал Княжицкий.

А вот с проектом закона "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях" сложнее. Как разъяснил "Сегодня" Сергей Рябенко, начальник отдела правового обеспечения Института национальной памяти, сотрудники которого участвовали в подготовке законопроекта, сейчас в Украине нет закона, который устанавливает статус праздников и соответствующих мероприятий. К примеру, для государственных праздников обязательно участие в них первых лиц страны.

"Законопроект устанавливает градацию праздников, — разъяснил Рябенко. — Есть государственные: например, Дни Независимости, Конституции, Флага, Соборности; традиционные — Новый год, Рождество, Пасха; международные — День борьбы за права женщин (8 Марта), День труда (1 Мая), День памяти и примирения (8 мая); скорбные дни — День Героев "Небесной сотни", Чернобыльской трагедии. Есть памятные даты, профессиональные праздники. Не все из них — нерабочие. Для многих праздник — лишь дополнительный выходной, это неправильно, у каждого праздника должна быть смысловая нагрузка. Предложено отменить два нерабочих дня: 8 марта и 2 мая. Если праздник выпадает на выходной, то следующим за ним рабочий день выходным, как сейчас, не будет — за исключением Рождества, Пасхи и Троицы. В Европе подобной практики нет, ведь это приводит к экономическим потерям государств ".

Пока документ "завис" в Минкультуры. В его пресс-службе нам не ответили, в чем причина, а источник в Минкульте объяснил: там против отмены нерабочих дней и хотят сделать выходными днями больше религиозных праздников, например, Спас и Вознесение.

Потери

Политолог Руслан Бортник говорит, что перечень главных праздников должен утвердить народ: "Все общегосударственные праздники должны определяться в Украине на референдумах. Субъективное мнение депутатов имеет мало общего с настроениями народа по этому поводу. Думаю, что в Раде за проект, скорее всего, не проголосуют, поскольку не хватит голосов, но в будущем — почему бы и нет".

А экономист Александр Охрименко оценил, во сколько обходятся потери от переносов праздничных суббот и воскресений на рабочие дни: "Из-за того, что много отдыхаем, годовой ВВП уменьшается примерно на 500 млн грн, или на 0,025%. Это немного".


 
Источник: segodnya.ua  
 
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