В Киеве аноним "заминировал" центральный ж/д вокзал

В Киеве эвакуируют центральный железнодорожный вокзал, торговый центр "Гулливер" и одну из больниц после сообщений о минировании. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.





Отмечается, что о минировании зданий сообщил аноним по телефону. На месте работают правоохранители и взрывотехники.





Из железнодорожного вокзала и больницы были эвакуированы более тысячи человек. Эвакуация посетителей "Гулливера" продолжается.





Как сообщалось, 24 октября в полицию Киева поступило сообщение неизвестного о минировании железнодорожного вокзала. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", в связи с этим были эвакуированы пассажиры и персонал вокзала.





Напомним, 22 октября на спецлинию полиции "102" позвонил неизвестный и сообщил о заминировании одной из школ города Бровары. На место происшествия сразу же прибыли полицейские, взрывотехническая служба, спасатели и медики.





Во время обследования помещения и прилегающей территории школы специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств и предметов, которые могли бы угрожать жизни или здоровью учеников и местных жителей.





Ранее аноним заминировал здание Киеврады на Крещатике, 36.



