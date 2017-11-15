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Новости
Украина
14 ноября 17, 20:46
В Киеве аноним "заминировал" центральный ж/д вокзал
вокзал
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В Киеве эвакуированы более тысячи человек после сообщения о минировании
В Киеве эвакуируют центральный железнодорожный вокзал, торговый центр "Гулливер" и одну из больниц после сообщений о минировании. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что о минировании зданий сообщил аноним по телефону. На месте работают правоохранители и взрывотехники.

Из железнодорожного вокзала и больницы были эвакуированы более тысячи человек. Эвакуация посетителей "Гулливера" продолжается.

Как сообщалось, 24 октября в полицию Киева поступило сообщение неизвестного о минировании железнодорожного вокзала. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", в связи с этим были эвакуированы пассажиры и персонал вокзала.

Напомним, 22 октября на спецлинию полиции "102" позвонил неизвестный и сообщил о заминировании одной из школ города Бровары. На место происшествия сразу же прибыли полицейские, взрывотехническая служба, спасатели и медики.

Во время обследования помещения и прилегающей территории школы специалисты не обнаружили никаких взрывных устройств и предметов, которые могли бы угрожать жизни или здоровью учеников и местных жителей.

Ранее аноним заминировал здание Киеврады на Крещатике, 36.

Источник: segodnya.ua
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