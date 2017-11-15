США и Франция готовы финансировать миротворцев на Донбассе

Соединенные Штаты Америки (США) и Франция готовы профинансировать миротворческую миссию ООН на Донбассе. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в прямом эфире на канале "112 Украина".

"США поддерживают Украину в вопросе миротворцев. На сегодняшний день есть позиция и она очень четкая. И США, и Франция готовы финансировать. Заявления США о финансировании миротворцев уже есть", — сказал он.

Также Грымчак отметил, что процедурно этот вопрос продлится долго и должен пройти ряд согласований.

Напомним, во вторник источники сообщили, что в ходе встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым американская сторона предложила расширить полномочия и зону присутствия миротворцев ООН на Донбассе.



