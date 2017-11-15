Порошенко встретился с человеком Тиллерсона: о чем говорили?

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, с которым обсудили вопросы сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба главы государства.





Собеседники подробно обсудили комплекс вопросов двусторонних отношений между Украиной и США и скоординировали приоритетные шаги в рамках их укрепления в лучших интересах обеих сторон и совместной защиты и продвижения свободы и демократии, верховенства права и прав человека.

Также Порошенко и Митчелл отметили важность новых подходов для наполнения стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами – от усиленного политического, торгово-экономического и энергетического взаимодействия к укреплению обороны и безопасности партнерства между сторонами. Кроме того, они обсудили ход реформ в Украине.





"Я абсолютно уверен, что нет ни одной страны в мире, которая ввела такое количество реформ в различных сферах во время войны. И мы имеем прочную поддержку наших реформ со стороны Соединенных Штатов", – подчеркнул Порошенко и добавил, что это является подтверждением нашего стратегического партнерства.





Президент поблагодарил за помощь США и их значительный вклад в развитие новой украинской армии в условиях российской агрессии.





В свою очередь Вес Митчелл отметил, что США и дальше будут оказывать помощь Украине и поддерживать ее на международных площадках.





"То, чего вы и ваша команда достигли за очень короткий промежуток времени, является удивительным. Просто феноменально, что так много было сделано за последние три года", – сказал помощник Тиллерсона.





После встречи с Порошенко, Митчелл рассказал о позиции США в отношении миротворцев на Донбассе и предоставлении летального оружия Украине.

Кроме того, помощник госсекретаря США сделал заявление по санкциям против России. По его словам, санкции – это важный инструмент увеличения цены за ту агрессию, которая была осуществлена против Украины.



