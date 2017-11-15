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Новости
Украина
15 ноября 17, 17:35
Европарламент вводит санкции против Польши
Европарламент, Польша
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Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма введения европейским союзом санкций против Польши.

По мнению евродепутатов, Варшава отходит от норм демократии и правового государства. Соответствующую резолюцию народные избранники приняли большинством голосов на совещании в среду в Страсбурге, передает onet.pl.

Известно, что президент Польши Анджей Дуда запретил принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде. По этомк поводу, глава Польши еще в сентябре представил свои версии соответствующих законопроектов.

Однако несмотря на это Еврокомиссия все же раскритиковала варианты Дуды, назвав их подчинением судебной власти исполнительной.  В частности, это случится в том случае, ежели Совет признает наличие "явной угрозы" европейским ценностям. 

Напомним, как сообщалось, запрет на въезд в Польшу действует лишь в отношении отдельных украинских чиновников, ответственных за принятие решений. 
URA-Inform
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