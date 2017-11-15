Под Гнутово на мине подорвалось авто полиции, есть жертвы

В Донецкой области в районе поселка Гнутово на противотанковой мине подорвался полицейский автомобиль – погиб майор полиции. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook вечером в среду, 15 ноября.





"Только что поступила трагическая информация. В Донецкой области в районе поселка Гнутово на противотанковой мине, заложенной ДРГ боевиков, подорвался служебный автомобиль полиции, ехавший по автодороге Талаковка-Гнутово. Майор полиции, 1981 года рождения, погиб от полученных ранений", – написал Аброськин.









По его словам, еще двое правоохранителей получили ранения, сейчас они находятся в больнице.





Напомним, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.