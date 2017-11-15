В Раде нардепа заставили перейти на украинский язык

На пленарном заседании Верховной Рады заместитель председателя парламента Оксана Сыроед заставила нардепа от партии Наш край Антона Киссе выступать на украинском языке. Соответствующее видео опубликовано на сайте Уoutube.

Так, во время заседания, когда Киссе подошел к трибуне и начал говорить на русском, Сыроед заявила ему, что он должен разговаривать в Раде исключительно на украинском языке.

В ответ Киссе сказал, что пока не владеет государственным языком, но посещает курсы и через месяц попытается говорить на украинском.

Сыроед позволила говорить на русском только одну минуту.

Ровно через минуту заместитель председателя парламента выключила русскоязычному нардепу микрофон.

"Или вы сможете продолжить на украинском языке, или прошу вас сесть на место. Правила для всех едины", – сказала Сыроед, после чего микрофон у депутата был отключен.

Напомним, ранее депутат от Воли народа Евгений Рыбчинский заявил, что использование русского языка государственными служащими можно сравнить с блудом.