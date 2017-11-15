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Украина
15 ноября 17, 18:16
В КГГА утвердили план мероприятий к годовщине Евромайдана
Евромайдан
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Киев готовится к отмечанию четвертой годовщины Евромайдана, с 17 по 24 ноября на главных площадях столицы состоятся мероприятия по чествованию Дня достоинства и свободы.

Соответствующий план мероприятий празднования уже утвердили в КГГА.

Отмечается, что в этот день предусмотрено проведение мемориальных, торжественных и культурных мероприятий, церемоний возложения цветов с участием представителей органов исполнительной власти.

Для почтения участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, в местах, связанных с указанными событиями, в частности, на Аллее Героев Небесной Сотни.

Так, 21 ноября в Национальной музыкальной академии Украины им. П.И.Чайковского состоится концертная программа по случаю Дня достоинства и свободы. Кроме того, по случаю праздника будут проведены тематические общественные мероприятия на Софийской и Михайловской площадях и на Майдане Независимости.

В мэрии добавили, что в случае необходимости будет перекрыто движение транспорта во время подготовки и проведения мероприятий и внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта общего пользования.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада внесла изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", который предоставляет статус участников боевых действий пострадавшим во время Революции Достоинства.
URA-Inform
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