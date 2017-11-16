Состояние Сенцова ухудшилось

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов в российских колониях плохо питался, сильно похудел и у него начались проблемы с сердцем. Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает Громадське.Крим.

"За два с половиной месяца у него обострился ревматизм. Он там в холоде находился, холодные камеры, холодные автозаки, поезд, в котором он ехал, без отопления. Ему выписали мазь согревающую. Еще у него начались проблемы с сердцем. Врач запросил его карточки детские. Я думаю, что в ближайшее время мы эти карточки найдем, направим в колонии, и Олегу будет назначено лечение", – рассказал адвокат.





По его словам, сейчас Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе. Там к нему не применяют никаких притеснений и пыток.





"К Олегу там уважительное отношение, никто не ущемляет. Раньше там были жестокие условия, были и избиения, и не очень хорошие условия содержания. В настоящее время, когда руководство колонии изменилось, условия хорошие. Насколько это возможно. Они придерживаются законности, придерживаются правил внутреннего распорядка. Как в армии, все строго по уставу, учитывая это и дисциплина железная", – отметил Динзе.





Ранее сообщалось, что Сенцов провел две недели в штрафном изоляторе колонии №8 в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.



