"ФБР по-украински": Избран глава Госбюро расследований

Экс-прокурор Роман Труба стал победителем конкурса на пост директора Государственного бюро расследований (ГБР). Такое решение приняла комиссия по отбору главы новой госструктуры, сообщил на своей странице в Facebook Максим Костецкий.





Как сообщается, решение внести представление премьер-министру Владимиру Гройсману на утверждение кандидатуры Трубы на должность директора ГБР было принято единогласным решением всех 9 членов конкурсной комиссии. Ожидается, что соответствующее представление будет внесено премьеру уже в четверг, 16 ноября.

















Ранее планировалось, что бюро расследований заработает уже 20 ноября и заберет у Генпрокуратуры Украины следственные функции.





Конкурс в Госбюро длится уже больше года, из полусотни кандидатов были отобраны 19 человек. Согласно закону, ведомство будет расследовать преступления топ-чиновников, судей и правоохранителей.