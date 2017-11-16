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Новости
Украина
16 ноября 17, 18:29
"ФБР по-украински": Избран глава Госбюро расследований
ДБР/FBI
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Комиссия по отбору главы "ФБР по-украински" определила, кто возглавит следственную структуру
Экс-прокурор Роман Труба стал победителем конкурса на пост директора Государственного бюро расследований (ГБР). Такое решение приняла комиссия по отбору главы новой госструктуры, сообщил на своей странице в Facebook Максим Костецкий.

Как сообщается, решение внести представление премьер-министру Владимиру Гройсману на утверждение кандидатуры Трубы на должность директора ГБР было принято единогласным решением всех 9 членов конкурсной комиссии. Ожидается, что соответствующее представление будет внесено премьеру уже в четверг, 16 ноября.




Ранее планировалось, что бюро расследований заработает уже 20 ноября и заберет у Генпрокуратуры Украины следственные функции.

Конкурс в Госбюро длится уже больше года, из полусотни кандидатов были отобраны 19 человек. Согласно закону, ведомство будет расследовать преступления топ-чиновников, судей и правоохранителей.
 
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