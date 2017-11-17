Трагедия в Харькове: Суд оставил Дронова в СИЗО

Второй участник ДТП на ул. Сумской в Харькове Геннадий Дронов на время проведения следственных действий останется в СИЗО. Соответствующее решение сегодня, 16 ноября, принял Апелляционный суд Харькова.





Как известно, это было уже повторное слушание по избранию меры пресечения 49-летнему водителю "Туарега". Неделю назад Киевский районный суд отправил его в СИЗО на 42 дня.





"Прокуратура удовлетворена таким решением и считает его законным", – отметила пресс-секретарь областной прокуратуры Вита Дубовик.





В свою очередь защита заявила, что разочарована таким решением.





"Дальше только Европейский суд по правам человека" – отметил адвокат Сергей Перепелица.









Сразу после трагической аварии в СМИ сообщили, что находившийся за рулем Volkswagen Touareg оказался 59-летний Геннадий Дронов, который торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущество.





На днях в Харькове на месте жуткого ДТП с участием Lexus RX 350 Volkswagen Touareg правоохранительные органы провели второй следственный эксперимент по воссозданию аварии.



