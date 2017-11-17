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17 ноября 17, 09:55
ГПУ открыла дело против директора НАБУ
НАБУ
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Следствие проверит информацию о разглашении Артемом Сытником тайных данных

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Один из народных депутатов написал на него жалобу, обвинив его в разглашении данных досудебного следствия.

Об этом пишет Insider со ссылкой на свои источники.

Имя этого народного депутата не называется, но 15 ноября этот вопрос поднимал Антон Геращенко из "Народного фронта".

"Несколько дней назад в сети Интернет появился разговор, на котором лицо с голосом, похожим на голос Артема Сытника, на встрече с неизвестными лицами зачитывает материалы оперативно-технических разработок, а именно — прослушивания [по делу экс-прокурора Константина Кулика]. Эти материалы несут в себе возможные нарушения нескольких статей [Уголовного кодекса]", — сообщил он на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Геращенко заявил, что публично обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко, главе Антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку с призывом проверить обнародованные им факты возможных злоупотреблений директора НАБУ.

По данным издания, пока что дело квалифицировано по статье 328 — разглашение данных, составляющих государственную тайну.

Повестка на допрос может быть выписана директору НАБУ уже 17 ноября.

Напомним, в начале ноября Антикоррупционное агентство составило на Сытника протокол о коррупции. Агентство заявило, что Сытник выдал доверенность на представление его интересов в суде руководителю юридического управления НАБУ Ярчаку. Таким образом, как утверждает агентство, глава НАБУ задействовал государственный ресурс в личных целях.

13 ноября Сытник заявил, что власть пытается остановить расследование НАБУ громких антикоррупционных дел.
Delo
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