Кучма: РФ хочет сделать новую границу с Украиной

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что страна-агрессор РФ предлагает создать в Донбассе новую границу с Украиной. Об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве, комментируя разговор спецпредставителя США по Украине Куртом Волкером с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде.





Он напомнил, что США предложили 29 пунктов и "только три РФ готова принять и говорит, что это - не ноль"





"А это - ноль. Главная позиция Украины должна быть неизменной - миротворческие войска должны быть на всей территории Украины, включая и границу украинско-российскую, а то, что предлагает Россия на линии соприкосновения - это сделать новую границу с Украиной. Сделать что-то на образец Приднестровья, это будет значительно хуже, чем Приднестровье. В Приднестровье нет границы с Россией, а тут - 420 километров границы, которую мы не контролируем вообще", - отметил Кучма.





По его словам, пока нет перспектив "развязывания сегодня украинско-российского конфликта".





"Не вижу. Такими поступками, которые происходят, шансов добиться мира в том регионе Украины - нет", - сказал Кучма.





14 ноября сообщалось, что РФ не отбросила только три из 29 предложений Вашингтона об условиях и формате возможной миротворческой миссии ООН/ОБСЕ для захваченной части Донбасса.



