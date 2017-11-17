В Киеве сообщили о минировании сразу 11 объектов

После недавнего сообщения о минировании в Киеве, в результате которого эвакуировали более тысячи людей, неизвестные сообщили о минировании 11 объектов в столице, отметив, что заминированы также телеканал и торгово-развлекательные центры. Как сообщает "Громадське", со ссылкой на полицию, людей сразу их нескольких торговых центров эвакуируют, чтобы провести проверку.





В частности, сообщили о минировании телеканала ICTV в ТРЦ "Украина", "Алладин", "Дримтаун 1,2", ТРЦ "Атмосфера" и "Комод".





На месте работают взрывотехники, а также присутствуют пожарные.





Полиция также подтвердила, что из-за сообщения о минировании происходит проверка на станции "Лыбидская".





Напомним, недавно было сообщение о минировании десяти украинских аэропортов. Все сообщения о минировании, поступавшие в полицию накануне, оказались ложными и были осуществлены с территории соседнего государства.