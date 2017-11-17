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Новости
Украина
17 ноября 17, 18:30
В Киеве сообщили о минировании сразу 11 объектов
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В Киеве сообщили о минировании сразу 11 объектов, среди которых крупные торговые центры. Спасатели и полиция проводят эвакуацию и проверку
После недавнего сообщения о минировании в Киеве, в результате которого эвакуировали более тысячи людей, неизвестные сообщили о минировании 11 объектов в столице, отметив, что заминированы также телеканал и торгово-развлекательные центры. Как сообщает "Громадське", со ссылкой на полицию, людей сразу их нескольких торговых центров эвакуируют, чтобы провести проверку.

В частности, сообщили о минировании телеканала ICTV в ТРЦ "Украина", "Алладин", "Дримтаун 1,2", ТРЦ "Атмосфера" и "Комод".

На месте работают взрывотехники, а также присутствуют пожарные.

Полиция также подтвердила, что из-за сообщения о минировании происходит проверка на станции "Лыбидская".

Напомним, недавно было сообщение о минировании десяти украинских аэропортов. Все сообщения о минировании, поступавшие в полицию накануне, оказались ложными и были осуществлены с территории соседнего государства.     
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