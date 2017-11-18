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Новости
Украина
18 ноября 17, 13:00
В столице полиция задержала похитителей номерных знаков
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В столице Украины правоохранители задержали двух преступников, которые осуществляли кражу автомобильных номеров, а затем за выкуп возвращали номерные знаки их владельцу.

Об этом передает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что нехитрое дело преступники реализовывали на протяжении нескольких месяцев. Злоумышленники откручивали номерной знак и оставляли на капоте машины записку с номером телефона и кодом банковской карты. После перечисления нужной суммы похитители возвращали номера их владельцу. Совершали противоправные действия ночью и в масках.

Обыкновенная сумма выкупа составляла 400-500 гривен. Преступники попались после того, как по данному инциденту в полицию обратились представители одного из иностранных посольств в Киеве.

Как сообщалось, недавно в  Киеве возле автосалона у мужчины украли сто тысяч долларов.
URA-Inform
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