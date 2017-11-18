Хакеры похитили персональные данные участников АТО, взломав компьютер подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, сообщает пресс-служба Киберполиции.

"Мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники", - заявил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

По его словам, пользователь соцсети под вымышленным именем предлагал загрузить архивы с персональной информацией участников АТО.

Киберполиция определяет пути поражения компьютера вирусом и устанавливает причастных к хакерству.

Напомним, что вирус Bad Rabbit который атаковал 24 октября Украину, зафиксировали также и в России, Турции и Германии.