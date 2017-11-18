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Новости
Украина
18 ноября 17, 13:02
Хакеры похитили персональные данные участников АТО
АТО
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Киберполиция определяет пути поражения вирусом и устанавливает причастных к взлому.
Хакеры похитили персональные данные участников АТО, взломав компьютер подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, сообщает пресс-служба Киберполиции.
 
"Мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники", - заявил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.
 
По его словам, пользователь соцсети под вымышленным именем предлагал загрузить архивы с персональной информацией участников АТО.
 
Киберполиция определяет пути поражения компьютера вирусом и устанавливает причастных к хакерству.
 
Напомним, что вирус Bad Rabbit который атаковал 24 октября Украину, зафиксировали также и в России, Турции и Германии.
Korrespondent
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