МИД вызывает к себе польского посла из-за "черного списка"

Министерство иностранных дел Украины вызывает польского посла Яна Пекло из-за отказа Польши пропустить секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции Святослава Шеремету. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Срочно вызываем Посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шереметы в Польшу", - написала Беца.

Терміново викликаємо Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремету до Польщі

Напомним, польские пограничники запретили въезд в страну ответственному секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету.

Ранее в МИД Польши сообщили о подготовке списка украинцев, якобы пропагандирующих антипольские и антиевропейские ценности, которым будет запрещен въезд в Польшу. При этом в ведомстве отказались назвать фамилии внесенных в этот список людей, отметив, что они узнают об этом на границе.

Напомним, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина не войдет в состав Евросоюза, если исторические разногласия между Киевом и Варшавой не будут разрешены. "Наше послание очень ясное: с Бандерой в Европу не войдете", — завил тогда министр иностранных дел.

В свою очередь, в украинском министерстве иностранных дел "с разочарованием восприняли высказывания главы внешнеполитического ведомства Польши". Мол, Украина и Польша совместными усилиями должны строить общее европейское будущее, "а не ставить друг другу условия".



