В Киеве обвалился недострой: пострадал человек

Очевидцы обвала перекрытий недостроя на Воздвиженке в Киеве сообщают, что в результате происшествия пострадал по крайней мере один человек. Об этом сообщает "Громадське".

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасатели. Тем не менее, спасателей не пустили на территорию объекта, идет речь в сообщении. Обвал начали расчищать строители.

По предварительной информации, обвал произошел на строительной площадке компании "Укрбуд".

Напомним, в феврале 2017-го в Киеве обвалилась часть Шулявского моста. Тогда мэр Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака из-за неудовлетворительной работы, а также предложил уволить главу Соломенского района Виктора Шкуро за небрежное отношение к проблемам, существующим в районе.