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Украина
18 ноября 17, 16:52
В Одессе произошла драка активистов с полицией.ФОТО, ВИДЕО
полиция
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В ходе потасовок пострадал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

В Одессе митинг, который проходил с целью не допустить строительства на территории Городского сада, перерос в потасовку, в результате которого пострадали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает в субботу, 18 ноября, пресс-служба Нацполиции области.


Отмечается, что драку спровоцировала группа лиц в балаклавах. В результате травмированы были шесть полицейских. Один из них - начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, он получил травму головы.


Позже Головин отметил, что ситуация на данный момент находится уже под контролем.


"Среди гражданских пострадавших нет. Правоохранители действовали толерантно и пытались избежать конфликтных ситуаций", - отметил руководитель одесской полиции.


По данному факту открыто уголовное производство по статье хулиганство. Решается вопрос, чтобы переквалифицировать статью на более строгую статью Уголовного кодекса.



По информации РБК-Украина, радикалы, напавшие на национальную полицию, считаются в Одессе активом, который может иметь отношение к компании Kadorr.



Напомним, сотрудники СБУ во время следственных действий у крупного одесского застройщика, которого связывают с беглым депутатом Игорем Марковым, обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 млн гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий. 
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Korrespondent
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