В Одессе произошла драка активистов с полицией.ФОТО, ВИДЕО

В Одессе митинг, который проходил с целью не допустить строительства на территории Городского сада, перерос в потасовку, в результате которого пострадали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает в субботу, 18 ноября, пресс-служба Нацполиции области.





Отмечается, что драку спровоцировала группа лиц в балаклавах. В результате травмированы были шесть полицейских. Один из них - начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, он получил травму головы.





Позже Головин отметил, что ситуация на данный момент находится уже под контролем.





"Среди гражданских пострадавших нет. Правоохранители действовали толерантно и пытались избежать конфликтных ситуаций", - отметил руководитель одесской полиции.





По данному факту открыто уголовное производство по статье хулиганство. Решается вопрос, чтобы переквалифицировать статью на более строгую статью Уголовного кодекса.



