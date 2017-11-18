В Чернобыльской зоне задержали экстремальных туристов

Пограничники отдела пограничной службы Иванков Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции задержали двух человек, которые проникли в зону отчуждения, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Правонарушителями оказались 21-летний гражданин Украины, житель Донецкой области, и 20-летняя гражданка Российской Федерации, жительница Москвы. Искатели приключений пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма", – говорится в сообщении.

За нарушение требований режима радиационной безопасности экстремальным туристам грозит административный штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее в Чернобыльской зоне отчуждения сотрудники полиции задержали две группы сталкеров.