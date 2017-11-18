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Новости
Украина
18 ноября 17, 17:13
В Чернобыльской зоне задержали экстремальных туристов
экстремальные туристы
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Молодые люди пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону отчуждения.

Пограничники отдела пограничной службы Иванков Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции задержали двух человек, которые проникли в зону отчуждения, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
 
"Правонарушителями оказались 21-летний гражданин Украины, житель Донецкой области, и 20-летняя гражданка Российской Федерации, жительница Москвы. Искатели приключений пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма", – говорится в сообщении.
 
За нарушение требований режима радиационной безопасности экстремальным туристам грозит административный штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
 
Напомним, ранее в Чернобыльской зоне отчуждения сотрудники полиции задержали две группы сталкеров.
Korrespondent
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