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Украина
18 ноября 17, 17:59
В Москве назвали дату вывода российских войск с Донбасса
АТО
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Замминистра уверен, что ждать осталось недолго
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, ранее пояснивший, как именно Россия уйдет с Донбасса, теперь заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс. По словам Грымчака, это случится очень скоро.

Об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.TV.

"Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве и за "поребриком". Мне даже был назван точный срок, когда это произойдет. Это март-апрель 2018 года", – заявил Гримчак.

При этом он не стал называть имена людей, которые ему об этом сообщили.

"Понимаете, в чем дело, есть люди, которые передавая информацию, очень рискуют", – отметил политик.

Кроме того, по словам заместителя министра, эта точка зрения также находит подтверждение в открытых источниках, которые, по его словам, сообщают о том, что "финансирование оккупированных районов со стороны России на следующий год не предусмотрено".

"Известно и то, до какого месяца будет идти это финансирование – максимально, до сентября следующего года", – подчеркнул политик.

Также Грымчак обратил внимание на то, что в последнее время российские войска во время ротаций не оставляют боевикам ничего из оружия и боеприпасов.
"Они отстрелялись – и вышли", – пояснил он.

О скором выводе российских войск из временно оккупированных районов свидетельствует, по мнению Грымчака, и поведение главарей бандформирований.
"Часть руководителей стала искать жилье в Абхазии, в Подмосковье", – добавил Грымчак.

Тем не менее, как сообщалось ранее, на протяжении последней недели отмечается активная переброска топлива на территорию самопровозглашенных "Л/ДНР" из РФ.
   


источник: segodnya.ua
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