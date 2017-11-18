В Москве назвали дату вывода российских войск с Донбасса

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, ранее пояснивший, как именно Россия уйдет с Донбасса, теперь заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс. По словам Грымчака, это случится очень скоро.





Об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.TV.





"Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве и за "поребриком". Мне даже был назван точный срок, когда это произойдет. Это март-апрель 2018 года", – заявил Гримчак.





При этом он не стал называть имена людей, которые ему об этом сообщили.





"Понимаете, в чем дело, есть люди, которые передавая информацию, очень рискуют", – отметил политик.





Кроме того, по словам заместителя министра, эта точка зрения также находит подтверждение в открытых источниках, которые, по его словам, сообщают о том, что "финансирование оккупированных районов со стороны России на следующий год не предусмотрено".





"Известно и то, до какого месяца будет идти это финансирование – максимально, до сентября следующего года", – подчеркнул политик.





Также Грымчак обратил внимание на то, что в последнее время российские войска во время ротаций не оставляют боевикам ничего из оружия и боеприпасов.

"Они отстрелялись – и вышли", – пояснил он.





О скором выводе российских войск из временно оккупированных районов свидетельствует, по мнению Грымчака, и поведение главарей бандформирований.

"Часть руководителей стала искать жилье в Абхазии, в Подмосковье", – добавил Грымчак.





Тем не менее, как сообщалось ранее, на протяжении последней недели отмечается активная переброска топлива на территорию самопровозглашенных "Л/ДНР" из РФ.



