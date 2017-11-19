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19 ноября 17, 11:57
ВИДЕО: В Киеве на глазах у прохожих похитили женщину
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Неизвестные ждали женщину у входа в супермаркет.

В Киеве неизвестные на глазах у прохожих похитили женщину, которая гуляла с собакой. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Инцидент произошел в субботу, 18 ноября на проспекте Тычины.

"У нас на Тычины возле Гоголь-паба женщину до 30 лет выкрали. Машина подъехала, ее туда затолкнули, люди отбить не смогли", – сообщили очевидцы.

Неизвестные мужчины ждали женщину у входа в супермаркет, а когда она вышла из магазина, перехватили ее на пешеходном переходе и затолкали в свою машину – Hundai бежевого цвета.

Утверждается, что в Киеве объявлен план "Перехват".

Смотрите видео с 11-й минуты


Как сообщалось, ранее в Киевской области задержали похитителей врача, за которого требовали выкуп в 100 тысяч долларов.


Korrespondent
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