ВИДЕО: В Киеве на глазах у прохожих похитили женщину

В Киеве неизвестные на глазах у прохожих похитили женщину, которая гуляла с собакой. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Инцидент произошел в субботу, 18 ноября на проспекте Тычины.

"У нас на Тычины возле Гоголь-паба женщину до 30 лет выкрали. Машина подъехала, ее туда затолкнули, люди отбить не смогли", – сообщили очевидцы.

Неизвестные мужчины ждали женщину у входа в супермаркет, а когда она вышла из магазина, перехватили ее на пешеходном переходе и затолкали в свою машину – Hundai бежевого цвета.

Утверждается, что в Киеве объявлен план "Перехват".

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