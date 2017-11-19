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Новости
Украина
19 ноября 17, 17:09
Климкин рассказал о своих встречах с Трампом: детали
Rkbvrby
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Глава МИД Павел Климкин отметил, что трижды встречался с президентом США, который передавал ему четкий месседж солидарности: "Мы - с вами, украинцы"
Президент США Дональд Трамп поддерживает Украину в аспектах безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Канаде, сообщает Укринформ.

"Я трижды встречался с президентом Трампом и он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы - с вами, украинцы. Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы, как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам", - сказал Климкин.

Глава МИД отметил, что в своем противостоянии с РФ Украина борется не только за себя, но и за все трансатлантическое сообщество.

"Когда мы воюем в Украине, то, конечно, боремся за себя и свое будущее, которое видится европейским и демократическим. В то же время, мы боремся не только за восточный фланг трансатлантического сообщества", - подчеркнул министр.

По его словам, Украина в течение последних лет стала "незаменимым союзником" трансатлантического сообщества.

"Поддержка трансатлантическим сообществом Украины, которая является его частью, - абсолютно естественна. Украина стала незаменимым союзником не только США, где мы всегда имели поддержку обеих партий, но и всего трансатлантического мира", - отметил Климкин. 

Министр иностранных дел заявил, что у Украины нет сомнений, что она получит доступ к современному оборонному вооружению США.
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