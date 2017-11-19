Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.17
USD
26.48
RUB
0.44
EUR
31.21
USD
26.48
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 ноября 17, 17:13
Боевики обстреляли из артиллерии дома Водяного: фото
Водяное
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В штабе АТО сообщили, что среди местных жителей пострадавших нет
Боевики из артиллерии обстреляли жилые дома Водяного. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боеприпасы артиллерийских систем калибра 152 мм попали в жилой сектор в районе улиц Северная, 11 и Дачная, 13.



Вследствие разрывов в жилом доме осколками повреждены стены, окна и крыша. 



На территории земельных участков с нежилыми домами зафиксированы воронки от разрывов снарядов.

Среди местных жителей пострадавших нет. 



13 ноября под обстрел со стороны боевиков попали жилые дома в Марьинке.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Ещё по теме:
На подступах к Авдеевке обострение ситуации
В зоне АТО за сутки погиб один военный
Боевики восемь раз обстреляли позиции сил АТО: видео, карта
7 сентября в зоне АТО погиб украинский военный
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Похищение женщины в Киеве: в полиции заявили о спецоперации
noimageПамятник из Украины в Книгу рекордов Гиннеса
noimageГруппа иностранцев под Киевом напала на заправку
noimageВ Киеве горит торговый центр (ФОТО)
noimageВ России осудит украинского журналиста Сущенко на 20 лет
Лента новостей