Боевики обстреляли из артиллерии дома Водяного: фото

Боевики из артиллерии обстреляли жилые дома Водяного. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.





Боеприпасы артиллерийских систем калибра 152 мм попали в жилой сектор в районе улиц Северная, 11 и Дачная, 13.













Вследствие разрывов в жилом доме осколками повреждены стены, окна и крыша.













На территории земельных участков с нежилыми домами зафиксированы воронки от разрывов снарядов.





Среди местных жителей пострадавших нет.













13 ноября под обстрел со стороны боевиков попали жилые дома в Марьинке.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.