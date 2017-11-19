В России осудит украинского журналиста Сущенко на 20 лет

Российский суд собирается осудить украинского журналиста Романа Сущенко на 20 лет лишения свободы. Об этом УНИАН сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Завтра к моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко прилетают на свидание жена с дочерью, в канун "суда", где ему собираются выписать 20 лет за "сбор информации о предположительном вторжении России в Украину" летом-осенью 2016-го, по версии следствия", — сказал Фейгин.

ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну".

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 25 сентября 2017 года Московский городской суд продлил срок ареста Сущенко до 30 ноября.

21 октября Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено. "Мы ознакомились с двумя томами из десяти. По версии ФСБ, Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украину", — сказал адвокат.

10 ноября Мосгорсуд признал законным продление ареста Сущенко до 30 ноября.