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Новости
Украина
19 ноября 17, 17:21
В Киеве горит торговый центр (ФОТО)
торговый центр
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Информации о причине пожара пока нет.

В Киеве случился пожар в торговом центре Агромат на улице Булаховского. 

Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает корреспондент с места события.

Информации о причине пожара и пострадавших пока нет.
Korrespondent
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