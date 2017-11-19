В Киеве случился пожар в торговом центре Агромат на улице Булаховского.
Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает корреспондент с места события.
Информации о причине пожара и пострадавших пока нет.
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В Киеве горит торговый центр (ФОТО)
В Киеве случился пожар в торговом центре Агромат на улице Булаховского.
Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает корреспондент с места события.
Информации о причине пожара и пострадавших пока нет.
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