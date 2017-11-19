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Новости
Украина
19 ноября 17, 18:16
Памятник из Украины в Книгу рекордов Гиннеса
статуя чабана
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Монумент находится в Одесской области.

Гранитный памятник, установленный на территории этнографического комплекса Фрумушика-Нова в Тарутинском районе Одесской области, официально признали самой высокой в мире статуей чабана.

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

"Самая высокая статуя пастуха составляет 16,43 метра. Установлена Александром Палариевым (Украина) в Одессе, Украина, 1 декабря 2016 года. Палариев создал статую "Овечий пастух во Фрумушике-Нова", используя 152 кубометра (412 метрических тонн) лабрадорита", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее украинские пилоты установили мировой рекорд по дальности полета на самолете Ан-2-100 (модернизированный вариант Ан-2, в народе прозванного "кукурузник").
Korrespondent
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