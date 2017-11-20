Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.26
USD
26.50
RUB
0.44
EUR
31.21
USD
26.48
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
20 ноября 17, 09:08
Прокуратура утратила право начинать расследования
Прокуратура
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Отныне открывать дела против высокопоставленных чиновников, судей и правоохранителей уполномочено Госбюро расследований
Органы прокуратуры отныне не имеют права начинать досудебные расследования против высокопоставленных чиновников, судей и правоохранителей - эти полномочия переданы Госбюро расследований (ГБР). Соответствующая норма, предусмотренная п. 1 заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, вступила в силу сегодня, 20 ноября 2017 года.

В соответствии с документом, прокуратура имела право расследовать подследственные ГБР уголовные правонарушения до дня начала работы нового правоохранительного органа, но не дольше пяти лет с момента вступления в силу действующего УПК (19 ноября 2012 года).

Отныне ГБР уполномочено вести следствие против экс-президентов, премьер-министра и членов правительства, народных депутатов, членов ЦИК, генпрокурора и его заместителей, руководства Нацбанка, главы НАБУ, других высокопоставленных чиновников, а также судей и правоохранителей.

Также бюро вправе расследовать некоторые правонарушения со стороны сотрудников НАБУ, главы и прокуроров САП. Кроме того, в полномочия ГБР входит расследование нарушений порядка несения военной службы (военных преступлений).

Согласно п. 1 переходных положений УПК, после 20 ноября 2017-го органы прокуратуры ведут начатые ранее досудебные расследования до момента их завершения, но не дольше двух лет.

Кроме того, сегодня истекают полномочия прокуратуры по расследованию производств, относящихся к подследственности НАБУ и зарегистрированных до декабря 2015 года.

2 октября 2017 года глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил о высоком риске того, что после 20 ноября нельзя будет открывать новые уголовные дела по преступлениям против участников Майдана, так как не создано Госбюро расследований.

16 ноября 2017 года конкурсная комиссия по отбору кандидатов на руководящие должности в Госбюро расследований поддержала кандидатуру Романа Трубы на должность директора ГБР. Его заместителями избраны Ольга Варченко и Александр Буряк. Утвердить рекомендованного кандидата на должности главы ГБР должен премьер-министр.

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Задержаны граждане, ограбившие вчера бизнесмена. ФОТО
В Украине будет создана служба финрасследования и контроля
О сексуальных домогательствах в Европейском парламенте
Открыто 10 уголовных дел по нарушениям на местным выборах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Похищение женщины в Киеве: в полиции заявили о спецоперации
noimageПамятник из Украины в Книгу рекордов Гиннеса
noimageГруппа иностранцев под Киевом напала на заправку
noimageВ Киеве горит торговый центр (ФОТО)
noimageВ России осудит украинского журналиста Сущенко на 20 лет
Лента новостей