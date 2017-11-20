Прокуратура утратила право начинать расследования

Органы прокуратуры отныне не имеют права начинать досудебные расследования против высокопоставленных чиновников, судей и правоохранителей - эти полномочия переданы Госбюро расследований (ГБР). Соответствующая норма, предусмотренная п. 1 заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, вступила в силу сегодня, 20 ноября 2017 года.





В соответствии с документом, прокуратура имела право расследовать подследственные ГБР уголовные правонарушения до дня начала работы нового правоохранительного органа, но не дольше пяти лет с момента вступления в силу действующего УПК (19 ноября 2012 года).





Отныне ГБР уполномочено вести следствие против экс-президентов, премьер-министра и членов правительства, народных депутатов, членов ЦИК, генпрокурора и его заместителей, руководства Нацбанка, главы НАБУ, других высокопоставленных чиновников, а также судей и правоохранителей.





Также бюро вправе расследовать некоторые правонарушения со стороны сотрудников НАБУ, главы и прокуроров САП. Кроме того, в полномочия ГБР входит расследование нарушений порядка несения военной службы (военных преступлений).





Согласно п. 1 переходных положений УПК, после 20 ноября 2017-го органы прокуратуры ведут начатые ранее досудебные расследования до момента их завершения, но не дольше двух лет.





Кроме того, сегодня истекают полномочия прокуратуры по расследованию производств, относящихся к подследственности НАБУ и зарегистрированных до декабря 2015 года.





2 октября 2017 года глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил о высоком риске того, что после 20 ноября нельзя будет открывать новые уголовные дела по преступлениям против участников Майдана, так как не создано Госбюро расследований.





16 ноября 2017 года конкурсная комиссия по отбору кандидатов на руководящие должности в Госбюро расследований поддержала кандидатуру Романа Трубы на должность директора ГБР. Его заместителями избраны Ольга Варченко и Александр Буряк. Утвердить рекомендованного кандидата на должности главы ГБР должен премьер-министр.



