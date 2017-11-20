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Новости
Украина
20 ноября 17, 14:03
Wizz Air открывает дешевый рейс в Украину
Wizz Air
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Одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы - Wizz Air в следующем году запускает пять новых рейсов из Лондона, в том числе во Львов.

Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Так, полеты во Львов начнутся с 18 сентября 2018 года и будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. 

Помимо Львова, Wizz Air планирует летать из Лондона в Ларнаку (Кипр), Тирану (Албания), Братиславу (Словакия) и Таллинн (Эстония). При этом билеты на данных направлениях также стартуют от 29,99 евро.

Вместе с тем авиаперевозчик сообщил, что разместит на базе в Лутоне четыре дополнительных самолета А320.

Напомним, как сообщалось ранее, новые рейсы авиакомпания-лоукостера Wizz Air будут летать из Киева в Польшу, Данию и Германию.
URA-Inform
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