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Новости
Украина
20 ноября 17, 21:49
Украина ожидает безвиза еще с несколькими странами
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Порошенко напомнил о безвизе с ЕС и подписании соответствующих документов с Объединенными Арабскими Эмиратами
Президент Украины Петр Порошенко анонсирует в ближайшее время заключение соглашений о безвизовом режиме еще с несколькими странами. Об этом он сообщил во время выступления на церемонии памяти погибших героев Революции достоинства и бойцов АТО 20 ноября в Днепре.

"Еще одна очень амбициозная цель – 11 июня для украинцев были открыты двери в Евросоюз путем введения безвизового режима для нашей большой 45-миллионной нации... Чуть больше недели назад я вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где мы подписали безвизовый режим для страны, куда сотни тысяч украинцев ездят каждый год", – рассказал президент.

Также Порошенко отметил, что в ближайшее время ожидается подписание соглашений еще с некоторыми странами.

"В течение двух-трех месяцев у нас еще будет несколько стран, очень важных для Украины", – заявил глава государства, не уточнив, о каких именно странах идет речь.
Как сообщалось, в своем выступлении Порошенко отметил, что хочет еще больше углубить безвизовый режим с Европой.

Напомним, 15 ноября Европарламент принял важное для Украины решение. В частности, в докладе предлагается создать модель "Восточное партнерство плюс" для стран, которые имеют соглашения об ассоциации с Евросоюзом и достигли значительного прогресса в проведении реформ, что "в конечном итоге может привести к присоединению к Таможенному союзу, Энергетическому союзу, Союзу цифровых технологий и Шенгенской зоне, дальнейшему доступу к внутреннему рынку ЕС, интеграции в транспортную инфраструктуру, партнерству в индустриальной сфере, увеличению участия в программах ЕС и агентствах", а также позволит отменить роуминг".

Источник:  segodnya.ua
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