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Новости
Украина
21 ноября 17, 10:55
Путин заявил, что во вторник проведет переговоры с Трампом
Трамп Путин
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Президент России Владимир Путин во вторник, 21 ноября, намерен провести телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Он обсудит с ним урегулирование ситуации в Сирии. Об этом после переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом заявил сам российский президент.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин заявил, что на основе сегодняшней встречи он намерен по телефону провести консультации с лидерами тех стран. Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара и сегодня же - с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Затем будут переговоры с лидерами стран региона, - пояснил Путин.

Напомним, как сообщалось, специальный представителем Государственного депаотамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер может в декабре нынешнего года провести еще одну встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.
URA-Inform
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