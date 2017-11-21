Путин заявил, что во вторник проведет переговоры с Трампом

Он обсудит с ним урегулирование ситуации в Сирии. Об этом после переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом заявил сам российский президент.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин заявил, что на основе сегодняшней встречи он намерен по телефону провести консультации с лидерами тех стран. Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара и сегодня же - с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Затем будут переговоры с лидерами стран региона, - пояснил Путин.

Напомним, как сообщалось, специальный представителем Государственного депаотамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер может в декабре нынешнего года провести еще одну встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.