Революционеры Достоинства станут участниками боевых действий

Соответствующее заявление президент сделал во время торжеств ко дню десантных войск Вооруженных сил Украины в столице.

По словам Порошенко, участники Революции Достоинства делали то же самое, что и солдаты на фронте. Поэтому, они не случайно в 2014 году стали первыми добровольцами.

Также глава страны подчеркнул, что эти участники получили ранение на баррикадах Майдана, где потеряли свое здоровье. Таким образом, отныне им предоставляется статус участников боевых действий.

"Соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла на прошлой неделе, а сегодня я его подпишу", - подчеркнул Порошенко.

Напоследок президент Украины добавил, что такой шаг поддержит все украинское общество, которые защищают Украину от российской агрессии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в течение последних трех лет выдала военным всех силовых структур около пяти тысяч квартир.